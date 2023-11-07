СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. Крым одобряет проект постройки новой железной дороги от Ростова-на-Дону на полуостров, она станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, заявил глава республики Сергей Аксенов. В Крыму допустили возобновление паромной линии с Турцией

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым, которая будет проходить, в том числе, по новым регионам через Мариуполь и Бердянск.

"Принципиально идею поддерживаю", — сказал Аксенов журналистам и отметил, что Крым интересует прямая ветка, которая могла бы серьезно сократить логистику и снизить зависимость от Крымского моста, "который больше 28-30 пар за сутки не пропустит".

"Для нас бы это был определенный коридор возможностей", — подчеркнул глава региона.

Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, добавил он.