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2023
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Аксенов рассказал об альтернативе Крымскому мосту
Транспорт
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Крым одобряет проект постройки новой железной дороги от Ростова-на-Дону на полуостров, она станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, заявил глава республики Сергей... ПРАЙМ, 07.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, железная дорога, сергей аксенов, крымский мост
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — ПРАЙМ. Крым одобряет проект постройки новой железной дороги от Ростова-на-Дону на полуостров, она станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым, которая будет проходить, в том числе, по новым регионам через Мариуполь и Бердянск.
"Принципиально идею поддерживаю", — сказал Аксенов журналистам и отметил, что Крым интересует прямая ветка, которая могла бы серьезно сократить логистику и снизить зависимость от Крымского моста, "который больше 28-30 пар за сутки не пропустит".
"Для нас бы это был определенный коридор возможностей", — подчеркнул глава региона.
Окончательный проект железной дороги еще обсуждается, добавил он.