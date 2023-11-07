МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ожидает в 2024 году перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями на уровне 104,5 миллиона человек, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Россиянин потерял полмиллиона из-за отмены авиарейса

"Важно отметить, что обеспечение заявленных показателей пассажирских перевозок напрямую связано с российским авиапромом, в следующем году мы должны перевезти 104,5 миллиона пассажиров", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Прогноз Росавиации по пассажиропотоку российских авиакомпаний по итогам текущего года составляет 103 миллиона человек.