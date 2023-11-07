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2023
https://1prime.ru/transport/20231107/842188763.html
Росавиация спрогнозировала объем перевозок в 2024 году
Транспорт
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ожидает в 2024 году перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями на уровне 104,5 миллиона человек, заявил глава... ПРАЙМ, 07.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, росавиация, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ожидает в 2024 году перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями на уровне 104,5 миллиона человек, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Важно отметить, что обеспечение заявленных показателей пассажирских перевозок напрямую связано с российским авиапромом, в следующем году мы должны перевезти 104,5 миллиона пассажиров", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Прогноз Росавиации по пассажиропотоку российских авиакомпаний по итогам текущего года составляет 103 миллиона человек.