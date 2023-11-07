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2023
https://1prime.ru/transport/20231107/842190137.html
Росавиация рассказала о поставках отечественных самолетов и вертолетов
Транспорт
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Росавиация и российские авиаперевозчики до 2030 года ожидают поставку 1800 современных самолетов и вертолетов отечественного производства, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров... ПРАЙМ, 07.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, самолеты, росавиация, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Росавиация и российские авиаперевозчики до 2030 года ожидают поставку 1800 современных самолетов и вертолетов отечественного производства, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Росавиация и отечественные перевозчики готовятся к поставке современных самолетов и вертолетов, суммарно 1800 единиц до 2030 года. Специалисты Росавиации уже работают над сертификацией нескольких новых типов авиатехники: это импортозамещенный Sukhoi Superjet, "Байкал" и другие виды", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Ядров отметил, что при этом Росавиация продолжает работу по развитию наземной инфраструктуры. Так, в 2023 году запланированы строительство и модернизация 15 объектов в рамках федерального проекта развития региональных аэропортов.