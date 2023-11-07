МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Росавиация и российские авиаперевозчики до 2030 года ожидают поставку 1800 современных самолетов и вертолетов отечественного производства, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Росавиация заявила об отсутствии блокады в России

"Росавиация и отечественные перевозчики готовятся к поставке современных самолетов и вертолетов, суммарно 1800 единиц до 2030 года. Специалисты Росавиации уже работают над сертификацией нескольких новых типов авиатехники: это импортозамещенный Sukhoi Superjet, "Байкал" и другие виды", — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ядров отметил, что при этом Росавиация продолжает работу по развитию наземной инфраструктуры. Так, в 2023 году запланированы строительство и модернизация 15 объектов в рамках федерального проекта развития региональных аэропортов.