МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. РЖД во вторник показали в Москве поезд Деда Мороза, который 11 ноября отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 из них, а 13 января вернется в Великий Устюг, передает корреспондент РИА Новости. Россиянам рассказали о выходных в новогодние праздники

Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, с 2022 года стали запускать поезд Деда Мороза каждый год.

Погода на столичном Киевском вокзале во вторник пока не новогодняя. Снега еще нет. Пассажиры бегут по своим делам. И среди этой обыденной суеты стоит сказочный поезд Деда Мороза. На минутку хочется протереть глаза, потому что до Нового года еще почти 2 месяца: откуда здесь это чудо?

Но поезд настоящий, убедился корреспондент РИА Новости. Внутри состава празднично оформленные резиденция и приемная Деда Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для представлений. Есть в поезде лавка с северными сувенирами, буфет и ресторан для проведения чаепитий. Пассажиры поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. Для них в составе есть спальные вагоны. Волшебникам тоже надо отдыхать.

Маршрут поезда определяется ежегодно. Как заметил корреспондент РИА Новости на схеме, в этом году он побывает с праздничной программой в 65 городах, но, кроме этого, сделает остановки еще более чем в 15 городах с короткой программой. Уточняется, что полный маршрут, расписание сеансов и билеты для посещения передвижной резиденции Деда Мороза и кукольного театра будут на сайте РЖД.

Там, где состав делает большую остановку, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза. Работают сувенирная лавка и кафе.