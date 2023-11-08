МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Польские дальнобойщики в понедельник перекрыли границу с Украиной и пропускают лишь автобусы, гуманитарные грузы, а также скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим, таким образом они выражают протест против сбивания украинцами цен на перевозку грузов, требуют от ЕС отмены для них транспортного безвиза, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска, сообщают РИА Новости. "Хочет смерти". Во Франции испугались решения фон дер Ляйен по Украине

По данным агентства, пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова заблокированы и поляки планируют продолжать акцию до 3 декабря, а если же на них не обратят внимания, то и дольше.

Отмечается, что на КПП еще до протестов возникла почти катастрофическая ситуация. Представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчука заявлял, что в очереди находятся примерно 15 тысяч машин, при этом, например, КПП "Ягодин" за сутки может пропустить около 800 грузовиков. Ряд украинских СМИ объяснили пограничный кризис оживлением национальной экономики, но Матвийчук пояснил, что люди просто не имеют других альтернатив, так как самолеты не летают, порты не работают, а железная дорога перегружена.

Польша является основным логистический центр для Украины, через который грузы идут в том числе в Германию, Францию, страны Балтии.