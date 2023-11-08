МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ПЕРЕВОЗКИ РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛИ 90 МЛН ПАССАЖИРОВ — МИНТРАНС РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20231108/842209346.html
Эксклюзив
Эксперт рассказал о неочевидной выгоде использования попутного газа
Эксклюзив
Они подешевеют: когда станет доступнее главная мечта россиян
Эксклюзив
Раскрыто, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда"
Эксклюзив
Чем опасен новый шпион в WhatsApp, который приходит из Telegram
Эксклюзив
Названы функции смартфона, которые лучше сразу отключить
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ПЕРЕВОЗКИ РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛИ 90 МЛН ПАССАЖИРОВ — МИНТРАНС РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/transport/20231108/842209346.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.