ВАРШАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. На польско-украинской границе образовались огромные очереди из грузовиков из-за блокировки погранпереходов польскими дальнобойщиками, сообщает радиостанция RMF FM. Польша поставила Украине жесткий ультиматум

"Девятьсот грузовиков перед переходом в Хребенном, 650 перед Дорохуском — результат третьего дня протеста польских перевозчиков", — сказано в сообщении.

Радиостанция отмечает, что одна из очередей фур, большинство из которых с украинскими номерами, начинается не доезжая города Хельм со стороны Люблина. Полицейские не пускают машины в город, чтобы они не перекрыли движение, сказано в сообщении.

Польские дальнобойщики в понедельник перекрыли границу с Украиной и пропускают лишь автобусы, гуманитарные грузы, а также скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим, таким образом они выражают протест против сбивания украинцами цен на перевозку грузов, требуют от ЕС отмены для них транспортного безвиза, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска, сообщили ранее РИА Новости.

По данным агентства, пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова заблокированы и поляки планируют продолжать акцию до 3 декабря, а если же на них не обратят внимания, то и дольше.

Отмечается, что на КПП еще до протестов возникла почти катастрофическая ситуация. Представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчука заявлял, что в очереди находятся примерно 15 тысяч машин, при этом, например, КПП "Ягодин" за сутки может пропустить около 800 грузовиков. Ряд украинских СМИ объяснили пограничный кризис оживлением национальной экономики, но Матвийчук пояснил, что люди просто не имеют других альтернатив, так как самолеты не летают, порты не работают, а железная дорога перегружена.

Польша является основным логистический центр для Украины, через который грузы идут в том числе в Германию, Францию, страны Балтии.