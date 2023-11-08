МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Автоконцерны Renault и Nissan заключили новое соглашение об альянсе взамен предыдущего, но сократили доли перекрестного пакета акций до 15%, сообщает Renault в своем релизе. Бывший дилер автомобилей Renault в России подал иск к французскому концерну

"После получения всех необходимых разрешений регулирующих органов сегодня вступает в силу новое соглашение об альянсе между Renault Group и Nissan, которое заменяет прежние соглашения, регулирующие деятельность альянса… В результате группа Renault и Nissan теперь имеют перекрестный пакет акций в размере 15%", — сказано в сообщении.

Уточняется, что для соблюдения условий соглашения Renault сократил свою долю акций Nissan до 15% с 43,4%, передав остаток во французский трастовый фонд. Обе компании могут свободно реализовывать свое право голоса в рамках имеющейся 15% доли, владельцы же переданных 28,4% акций не обладают, за редкими исключениями, возможностью голосовать, однако сохраняют экономические права в виде дивидендов и выручки от продажи акций, заявляет компания.

Renault также имеет свободу продажи своих акций Nissan как самой японской компании, так и третьим лицам по согласованию с Nissan, добавляется в сообщении.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Штат компании превышает 111 тысяч сотрудников в 38 странах. Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Входят в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.