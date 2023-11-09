МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. Россия осудила дискриминацию участия Белоруссии в Кимберлийском процессе

"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", — говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале.

МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.