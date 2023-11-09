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2023
https://1prime.ru/transport/20231109/842212842.html
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об аэронавигационных тарифах
Транспорт
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Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. "Утвердить соглашение между правительством... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, белоруссия, россия, аэронавигация, тарифы, сборы, соглашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Белорусское правительство утвердило соглашение с российской стороной о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.
"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, подписанное в городе Москве 28 июня 2023 года", — говорится в тексте документа, опубликованного на национальном правовом портале.
МИДу Белоруссии поручено уведомить российскую сторону о выполнении белорусской стороной необходимых внутригосударственных процедур.