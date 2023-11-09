МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Поезд Деда Мороза" за три месяца проехал свыше 33 тысяч километров и вошел в книгу рекордов России, следует из сообщения РЖД в Telegram. Россиянам рассказали, где отдохнуть на Новый год со скидкой

"Поезд Деда Мороза" является совместным проектом РЖД и правительства Вологодской области.

"Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров — именно столько он проехал за три месяца в прошлом году!" — сказано в публикации.

Основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко вручил Деду Морозу соответствующий сертификат.