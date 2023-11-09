2023-11-09T12:49:00+03:00
2023-11-09T13:25:14+03:00
2023-11-09T12:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231109/842218925.html
"Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Поезд Деда Мороза" за три месяца проехал свыше 33 тысяч километров и вошел в книгу рекордов России, следует из сообщения РЖД в Telegram. "Поезд Деда Мороза" является совместным... ПРАЙМ, 09.11.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, рекорд, дед мороз
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379688.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379688.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379687.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379687.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379675.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83937/96/839379675.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231108/842205743.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Поезд Деда Мороза" за три месяца проехал свыше 33 тысяч километров и вошел в книгу рекордов России, следует из сообщения РЖД в Telegram.
"Поезд Деда Мороза" является совместным проектом РЖД и правительства Вологодской области.
"Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров — именно столько он проехал за три месяца в прошлом году!" — сказано в публикации.
Основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко вручил Деду Морозу соответствующий сертификат.