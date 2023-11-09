МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" урегулировала иностранный лизинг с ирландской компанией BOC Aviation по девяти самолетам, права собственности на них перешли российскому страховщику НСК, сообщил перевозчик. Росавиация рассказала о поставках отечественных самолетов и вертолетов

"Группа "Аэрофлот" завершила процесс урегулирования отношений по 8 воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation (Ирландия), а также по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", — указано в публикации.

Перевозчик пояснил, что лизингодатели прекратили свои требования к России как по ее страховым полисам, так и по договорам лизинга с ООО "Авиакомпания "Победа" и АО "Авиакомпания "Россия".

Группа "Аэрофлот" продолжает обсуждать требования других лизингодателей самолетов иностранного производства.

Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить с условием софинансирования — перевозчики пустят на это часть своей прибыли.

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции, которые обязали европейских лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.