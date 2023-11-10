2023-11-10T13:11:51+03:00
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Россия впервые за XXI век покажет тяжелый самолет за рубежом
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Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) впервые за почти 30 лет продемонстрируют за рубежом, сообщил "Ростех". Согласно публикации на сайте госкорпорации, Ил-76МД-90А(Э)... ПРАЙМ, 10.11.2023
транспорт, впк, бизнес, экономика, новости, ростех, россия, ил-76
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) впервые за почти 30 лет продемонстрируют за рубежом, сообщил "Ростех".
Согласно публикации на сайте госкорпорации, Ил-76МД-90А(Э) представят на выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах.
"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", — сказано в сообщении.
В "Ростехе" добавили", что в экспозицию, организованную "Рособоронэкспортом", войдут около 200 образцов продукции госкорпорации, включая также модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М и укороченный 5,56-мм автомат Калашникова АК-19.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 пройдет с 13 по 17 ноября.
Ил-76МД-90А производства Объединенной авиастроительной корпорации является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД — в нем обновлено свыше 70 процентов систем и агрегатов.