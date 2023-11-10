МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) впервые за почти 30 лет продемонстрируют за рубежом, сообщил "Ростех". "Рособоронэкспорт" назвал долю Африки и Ближнего Востока в портфеле заказов

Согласно публикации на сайте госкорпорации, Ил-76МД-90А(Э) представят на выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые", — сказано в сообщении.

В "Ростехе" добавили", что в экспозицию, организованную "Рособоронэкспортом", войдут около 200 образцов продукции госкорпорации, включая также модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М и укороченный 5,56-мм автомат Калашникова АК-19.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 пройдет с 13 по 17 ноября.

Ил-76МД-90А производства Объединенной авиастроительной корпорации является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД — в нем обновлено свыше 70 процентов систем и агрегатов.