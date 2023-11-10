МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов по МТК "Север-Юг" в январе-октябре 2023 года вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил замгендиректора РЖД Алексей Шило. ВТБ оценил вложения в развитие МТК "Север — Юг"

"МТК "Север-Юг" в нынешних условиях показывает свою востребованность у грузоотправителей: с начала года рост объема перевозок составил порядка 10%. Сегодня это направление стало для наших клиентов дополнительным коридором для наращивания грузопотока", — сказал Шило (его слова цитируют РЖД) на круглом столе в Минеральных Водах.

Он напомнил, что РЖД продолжают развивать пропускные способности на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). Объем грузов к концу 2025 года на этом направлении увеличится, как ожидается, до 130,1 миллиона тонн год с нынешних 125,1 миллиона тонн. РЖД добавляют, что в ближайших планах компании развитие направления Котельниково – Тихорецкая.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране.