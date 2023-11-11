МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.