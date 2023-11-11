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Крымский мост открыли для автотранспорта
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым семь минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение автотранспорта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым семь минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в субботу в 00.31 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.