МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым семь минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. В Крыму допустили возобновление паромной линии с Турцией

Движение перекрыли в субботу в 00.31 мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.