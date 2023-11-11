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2023
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"Turkish Airlines" оформила самый крупный заказ в своей истории, пишет СМИ
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines оформила самый крупный заказ в своей истории, договорившись с Airbus о поставке 355 самолетов, сообщило агентство Anadolu. На данный момент... ПРАЙМ, 11.11.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, turkish airlines, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines оформила самый крупный заказ в своей истории, договорившись с Airbus о поставке 355 самолетов, сообщило агентство Anadolu.
На данный момент компания располагает 435 самолетами и является авиакомпанией с самой масштабной маршрутной картой в мире.
"Во время встречи с представителями Airbus компания, стремящаяся ускорить свои операции и располагающая самым молодым авиафлотом, достигла соглашения о поставках 355 самолетов, в том числе 250 A321 Neo, 75 моделей A350-900 и других", — сообщает агентство.
Также компания провела встречу с представителями Rolls-Royce, где обсуждались вопросы обслуживания двигателей A350.