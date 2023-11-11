СТАМБУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines оформила самый крупный заказ в своей истории, договорившись с Airbus о поставке 355 самолетов, сообщило агентство Anadolu. "Аэрофлот" завершил урегулирование лизинга с CDB Aviation

На данный момент компания располагает 435 самолетами и является авиакомпанией с самой масштабной маршрутной картой в мире.

"Во время встречи с представителями Airbus компания, стремящаяся ускорить свои операции и располагающая самым молодым авиафлотом, достигла соглашения о поставках 355 самолетов, в том числе 250 A321 Neo, 75 моделей A350-900 и других", — сообщает агентство.

Также компания провела встречу с представителями Rolls-Royce, где обсуждались вопросы обслуживания двигателей A350.