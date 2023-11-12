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2023-11-12T00:41:17+03:00
2023-11-12T00:41:17+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231112/842242419.html
СМИ: сервис такси на Украине разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
Транспорт
Новости
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На Украине сервис такси Uklon ввел возможность для пассажира пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, пишет "Страна.ua". Соответствующий пункт добавили в меню оценки... ПРАЙМ, 12.11.2023
транспорт, бизнес, новости, украина, такси
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. На Украине сервис такси Uklon ввел возможность для пассажира пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, пишет "Страна.ua".
Соответствующий пункт добавили в меню оценки поездки — если поставить за поездку одну или две звезды, то среди претензий к водителю, помимо пункта о его поведении и манере вождения, а также о состоянии машины, можно выбрать "Антиукраинская позиция".
Как предполагает издание, опция появилась после скандала с водителем киевского такси, отказавшимся перейти на украинский язык с пассажирками, которые этого требовали, и не повез их. Таксист после этого подвергся травле, сервис Bolt расторг с ним договор.