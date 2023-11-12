МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. На Украине сервис такси Uklon ввел возможность для пассажира пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, пишет "Страна.ua". В США рассказали о дальнейшей судьбе Украины

Соответствующий пункт добавили в меню оценки поездки — если поставить за поездку одну или две звезды, то среди претензий к водителю, помимо пункта о его поведении и манере вождения, а также о состоянии машины, можно выбрать "Антиукраинская позиция".

Как предполагает издание, опция появилась после скандала с водителем киевского такси, отказавшимся перейти на украинский язык с пассажирками, которые этого требовали, и не повез их. Таксист после этого подвергся травле, сервис Bolt расторг с ним договор.