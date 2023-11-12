2023-11-12T14:19:18+03:00
2023-11-12T14:19:18+03:00
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2023
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Мантуров заявил о запуске производства машин Aurus в ОАЭ
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Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Абу-Даби, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant,... ПРАЙМ, 12.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, aurus, оаэ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Абу-Даби, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнём с Senat", — сказал он, отвечая на вопрос о запуске производства автомобилей Aurus в ОАЭ.
Проект реализуется досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году.
Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Абу-Даби, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.
В дальнейшем рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ — станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).