АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Сборка люксовых седанов Aurus Senat началась в воскресенье на производственной площадке в Абу-Даби, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Японские машины подорожали в России на фоне новых санкций

"Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнём с Senat", — сказал он, отвечая на вопрос о запуске производства автомобилей Aurus в ОАЭ.

Проект реализуется досрочно, ранее планировалось начать сборку в 2024 году.

Вице-премьер уточнил, что производственная площадка находится в Абу-Даби, название партнера чиновник не раскрыл. Также в ОАЭ планируется открытие салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus.

В дальнейшем рассматриваются поставки автомобилей Aurus и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию. ОАЭ — станет подобием хаба по поставкам российских люксовых машин Aurus в этом регионе.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).