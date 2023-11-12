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В Рязанской области восстановили движение по железной дороге
Транспорт
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Движение по участку железной дороги Рыбное-Блокпост в Рязанской области было открыто после завершения ремонтных работ на полотне, сообщили в пресс-службе Московской железной... ПРАЙМ, 12.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, мжд, железная дорога, рязань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Движение по участку железной дороги Рыбное-Блокпост в Рязанской области было открыто после завершения ремонтных работ на полотне, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Утром 11 ноября на перегоне Рыбное-Блокпост в результате действий посторонних лиц с рельсов сошли 19 грузовых вагонов, повреждены 15 из 19. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статьям о теракте (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых устройств (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
По данным МЖД, движение поездов вновь запущено 12 ноября в 15:34 после завершения восстановительных работ. С места происшествия убрали 19 сошедших с рельсов вагонов и уложили 175 км новой рельсошпальной решетки, было смонтировано 300 метров контактной сети.
В результате инцидента никто не пострадал, сход вагонов и повреждение рельсов никак не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов.
По данным следствия, в субботу произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное — Блок Пост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области.