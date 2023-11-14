МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Польские автоперевозчики протестуют против доступа украинских конкурентов в страну, что означает, по их мнению, недобросовестную конкуренцию, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста в своей статье "Украинско-польская транспортная война". В ЕС увидели новую угрозу со стороны Украины

Водители блокируют КПП в Корчовой, Гребенне и Дорохуске, требуя восстановления порядков, которые действовали до начала СВО. Ранее грузовики могли въезжать в Польшу только по специальному разрешению, но после 24 февраля 2022 года это требование было отменено.

Компании из-за восточной границы не могут перевозить товары между странами Евросоюза, но польские перевозчики утверждают, что это никто не контролирует. – Большинство этих машин приезжают пустыми, они собирают грузы из Польши и развозят их по всей Европе. Это провоцирует разорение местных перевозчиков.

Поляки выражают недовольство "мессианской восточной политикой" правящей партии "Право и справедливость", которая, по их выражению, отдает ради Украины "последнюю рубашку за наш счет".

Украинская сторона резко отреагировала на протест перевозчиков. Посол Украины в Польше Василий Зварич обвинил польских перевозчиков, блокирующих границу для защиты своей промышленности, в "ударе в спину Украине".