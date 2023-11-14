МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Процесс по инициированному Москвой разбирательству в отношении 37 стран в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) может занять не менее года, сообщили РИА Новости в МИД России. Россия заявила ИКАО о нарушении Западом Конвенции о гражданской авиации

МИД сообщал в октябре, что Россия подала в совет ИКАО заявление о нарушении 37 странами конвенции о международной гражданской авиации. Ответчики – все члены Евросоюза, США, Канада, Британия, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария. Поводом стало беспрецедентное давление на Россию: запреты на использование воздушного пространства, на поставку воздушных судов и запчастей к ним, на техобслуживание и страхование, а также задержание самолетов, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

"С момента подачи РФ 10 октября заявления в совет ИКАО о нарушении 37 государствами-членами ИКАО Чикагской конвенции произошло следующее: 17 октября генеральный секретарь ИКАО удостоверил, что заявление РФ по форме соответствует имеющимся требованиям, а 9 ноября совет ИКАО решил, что срок для подачи государствами-ответчиками контрмеморандума будет установлен на его следующей сессии в январе–феврале 2024 года после перевода заявления и прилагающегося к нему меморандума РФ на иные официальные языки ИКАО, помимо русского", – сказали в МИД.

"Что касается общих сроков рассмотрения советом ИКАО данного дела, то прогнозы на этот счет делать преждевременно", – добавили в МИД, отметив, что "практика показывает, что процесс может занять не менее года".