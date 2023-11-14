МОСКВА,14 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит снизить налоговую нагрузку на сервисные компании в авиацаотрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россиянам напомнили о налоге, который надо оплатить до 1 декабря

Закон предусматривает введение с 1 января 2024 года нулевой ставки по НДС на операции замены авиадвигателей, запчастей и комплектующих гражданских воздушных судов, а также исключает их стоимость из состава доходов и расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль организаций.

Подтвердить обоснованность применения нулевого НДС можно будет посредством документов о передаче исправных или неисправных двигателей, запчастей и комплектующих в обмен на аналогичные. В пояснительной записке отмечалось, что принятие закона способствует реализации целей госпрограммы РФ "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы".

Отправка в ремонт комплектующих и их возврат в эксплуатацию часто требуют времени и финансовых затрат. Ведь по налоговому законодательству такая услуга считается как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые после ремонта возвращает в оборот. Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу, а чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.