МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до завершения контракта, далее он намерен перейти на другую позицию — ему предложат одну из руководящих должностей в системе организаций Минтранса РФ, сообщили РИА Новости в министерстве. Минтранс назвал размер субсидий в авиаотрасль в России

Ранее источники агентства РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.

"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — сказано в сообщении.