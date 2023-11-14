2023-11-14T17:35:47+03:00
2023-11-14T17:35:47+03:00
2023-11-14T17:35:47+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231114/842266684.html
Минтранс анонсировал перевод замминистра Чалика на другую должность
Транспорт
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до завершения контракта, далее он намерен перейти на другую... ПРАЙМ, 14.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, минтранс рф, игорь чалик, назначение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до завершения контракта, далее он намерен перейти на другую позицию — ему предложат одну из руководящих должностей в системе организаций Минтранса РФ, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее источники агентства РИА Новости сообщили, что Чалик может покинуть свой пост в декабре.
"Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России. Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России", — сказано в сообщении.