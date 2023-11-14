МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стоимость "короткого" полиса ОСАГО, который появится в марте, не будет превышать цену годового, говорится в сообщении Банка России. ГД в первом чтении исключила ОСАГО из документов для регистрации ТС

"Стоимость короткого полиса ОСАГО — от одного дня до трёх месяцев — не может превышать цену годового. При ее расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристики водителя. Такой проект указания разработал Банк России", — указывается в сообщении.

Закон о новом типе полисов вступит в силу 2 марта. Такие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, — например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому человеку, а также в иных жизненных ситуациях, напоминают в ЦБ РФ.

Как уточнили в ЦБ, цена полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца, на цену коротких также будут влиять и другие действующие коэффициенты (стаж и возраст водителя, коэффициент безубыточности, территориальный, мощность автомобиля и др.).

Сейчас автовладельцы могут заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля, но не менее трех месяцев в году. И за прошлый год обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тысяч трехмесячных полисов, также напомнили в ЦБ.