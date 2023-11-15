СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Работа Керченская паромная переправа возобновила работу написал в Telegram глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. В Крыму предрекли Украине скорый конец

Ранее во вторник, 14 ноября, на полуострове объявили штормовое предупреждение, в связи с чем работу переправы приостановили.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.50", — отметил Лукашенко.