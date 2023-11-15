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2023
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Работу Керченской паромной переправы возобновили
Транспорт
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Работа Керченская паромная переправа возобновила работу написал в Telegram глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. Ранее во вторник, 14 ноября, на полуострове объявили штормовое... ПРАЙМ, 15.11.2023
транспорт, бизнес, новости, крым, транспорт, керченская паромная переправа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Работа Керченская паромная переправа возобновила работу написал в Telegram глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
Ранее во вторник, 14 ноября, на полуострове объявили штормовое предупреждение, в связи с чем работу переправы приостановили.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена в 07.50", — отметил Лукашенко.