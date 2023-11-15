МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. РЖД планирует в первом квартале 2024 года запустить передвижной диагностически-консультационный комплекс "Святой Пантелеймон", а во втором квартале медицинский поезд начнет работать на Дальнем Востоке, рассказал глава РЖД Олег Белозеров премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке "Транспорт России". РЖД показали поезд Деда Мороза-2023

Во время осмотра Мишустиным стенда РЖД премьеру представили проект "Святой Пантелеймон". Медицинский поезд будет состоять из 14 вагонов: вагоны лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура, два бытовых для проживания медицинских работников, штабной, вагон-электростанция, вагон-ресторан и вагон-душ.

"Докладываю, первый квартал (2024 года) мы сдадим этот поезд, во втором квартале он уже пойдет по Дальнему Востоку", — сообщил Белозеров.

Мишустин отметил, что благодаря поезду жители удаленных территорий смогут проходить диспансеризацию с использованием современной аппаратуры и с врачами высшей категории.

"Важно, что в труднодоступных регионах это очень удобно, когда знаешь, что по расписанию такой медицинский поезд с квалифицированными врачами, со специалистами прибудет", — сказал Мишустин и предложил пригласить членов правительства на запуск медицинского поезда.

"Посмотрим, как финансовая модель сработает, если все получится, я думаю, что это будущее для наших фельдшерско-акушерских пунктов, для полного функционала обследований, который может прибывать на самые дальние участки страны", — заявил Мишустин.

Также экспозиция РЖД включает в себя интерактивную панель и карту с информацией о ходе развития квантовых коммуникаций в России. Ожидается, что к концу 2023 года длина квантовой сети передачи данных составит 2500 км. Кроме того, премьера ознакомили с результатами работы по развитию железнодорожного туризма. По состоянию на 2023 год – РЖД запустила 33 межрегиональных уникальных туристических маршрута, и пять специальных туристических проектов.