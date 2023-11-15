2023-11-15T16:22:00+03:00
2023-11-15T17:00:45+03:00
2023-11-15T16:22:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231115/842276523.html
Гражданская авиация набирает обороты, заявил Мишустин
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская гражданская авиация преодолела основные проблемы, связанные с санкциями, набирает обороты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительство в среду,... ПРАЙМ, 15.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, гражданская авиация
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790223.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790223.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790219.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790219.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790216.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790216.jpg
https://1prime.ru/transport/20231114/842260185.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская гражданская авиация преодолела основные проблемы, связанные с санкциями, набирает обороты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительство в среду, 15 ноября, выступил на пленарной сессии форума "Транспорт России".
"Гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями. И сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома", — сказал он.
Согласно статистике, которую привел Мишустин, за девять месяцев отечественные авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек.
"Это даже выше прогноза, который у нас был. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ 11,5% при всех санкционных ограничениях", — подчеркнул премьер.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.