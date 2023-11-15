МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская гражданская авиация преодолела основные проблемы, связанные с санкциями, набирает обороты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В России ввели льготы по НДС и налогу на прибыль при замене авиазапчастей

Глава правительство в среду, 15 ноября, выступил на пленарной сессии форума "Транспорт России".

"Гражданская авиация смогла преодолеть основные трудности, вызванные санкциями. И сейчас набирает обороты. Реализуются масштабные планы по возрождению отечественного авиапрома", — сказал он.

Согласно статистике, которую привел Мишустин, за девять месяцев отечественные авиакомпании перевезли свыше 80 миллионов человек.

"Это даже выше прогноза, который у нас был. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ 11,5% при всех санкционных ограничениях", — подчеркнул премьер.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.