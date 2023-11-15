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2023
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Белоусов оценил прорыв транспортной блокады России
Транспорт
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Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "Год назад…... ПРАЙМ, 15.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, андрей белоусов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
"Год назад… мы понимали, что неопределенность, риски — очень высоки. Сегодня, по сути дела, задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", — сказал Белоусов, выступая на форуме "Транспорт России".
По его словам, по трем основным коридорам — Восточный, в направлении Азово-Черноморского бассейна и Север-Юг — в этом году будет перевезено порядка 500 миллионов тонн грузов. "Это является абсолютным рекордом", — сказал Белоусов, указав, что это на 10% больше показателей 2021 года.
Он также добавил, что к 2030 году по этим направлениям планируется выйти на 700 миллионов тонн грузов.