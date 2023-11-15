МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Технологическая блокада России не удалась, заявил Медведев

"Год назад… мы понимали, что неопределенность, риски — очень высоки. Сегодня, по сути дела, задачу прорыва транспортной блокады в значительной мере можно уже снять с повестки, заменив ее задачей развития", — сказал Белоусов, выступая на форуме "Транспорт России".

По его словам, по трем основным коридорам — Восточный, в направлении Азово-Черноморского бассейна и Север-Юг — в этом году будет перевезено порядка 500 миллионов тонн грузов. "Это является абсолютным рекордом", — сказал Белоусов, указав, что это на 10% больше показателей 2021 года.

Он также добавил, что к 2030 году по этим направлениям планируется выйти на 700 миллионов тонн грузов.