МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Транспортный комплекс России показывает положительную динамику развития по всем направлениям и не испытывает никаких проблем, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. ГТЛК получила средства на обновление городского транспорта

"Транспортный комплекс страны сегодня показывает абсолютно положительную динамику развития по всем направлениям", — сказал Савельев, выступая на форуме "Транспорт России".

"Мы не испытываем на сегодня никаких проблем", — отметил министр.

По его словам, самой чувствительной ситуация была в авиации. "Но мы принимали непростые решения, когда мы оставили весь парк самолетов у себя в стране", — сказал Савельев.