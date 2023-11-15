МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Транспортный комплекс России показывает положительную динамику развития по всем направлениям и не испытывает никаких проблем, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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"Транспортный комплекс страны сегодня показывает абсолютно положительную динамику развития по всем направлениям", — сказал Савельев, выступая на форуме "Транспорт России".

"Мы не испытываем на сегодня никаких проблем", — отметил министр.

По его словам, самой чувствительной ситуация была в авиации. "Но мы принимали непростые решения, когда мы оставили весь парк самолетов у себя в стране", — сказал Савельев.