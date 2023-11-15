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2023
https://1prime.ru/transport/20231115/842276691.html
Российский транспорт не испытывает проблем, заявил Савельев
Транспорт
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Транспортный комплекс России показывает положительную динамику развития по всем направлениям и не испытывает никаких проблем, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев... ПРАЙМ, 15.11.2023
транспорт, бизнес, новости, виталий савельев, транспорт, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Транспортный комплекс России показывает положительную динамику развития по всем направлениям и не испытывает никаких проблем, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Транспортный комплекс страны сегодня показывает абсолютно положительную динамику развития по всем направлениям", — сказал Савельев, выступая на форуме "Транспорт России".
"Мы не испытываем на сегодня никаких проблем", — отметил министр.
По его словам, самой чувствительной ситуация была в авиации. "Но мы принимали непростые решения, когда мы оставили весь парк самолетов у себя в стране", — сказал Савельев.