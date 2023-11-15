В Минтрансе допустили привлечение 580 млрд рублей из ФНБ на ВСМ Москва-Петербург
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Варианты финансирования первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург предусматривают привлечение в проект до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) или без этих средств, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей.
"Внебюджетное финансирование. Варианты есть с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников", — ответил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос о вариантах финансирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Он подтвердил ранее озвученную стоимость строительства ВСМ в 1,7 триллиона рублей и подчеркнул, что рассматриваются варианты и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, и без них.
"От нуля до 580 миллиардов", — ответил он на уточняющий вопрос о минимальном и максимальном объеме рассматриваемых вариантов с привлечением в проект средств ФНБ.
Ранее была сформирована рабочая группа по ВСМ с участием представителей Минтранса, органов исполнительной власти, организаций, представителей субъектов РФ. Иванов в среду утвердительно ответил на вопрос, передала ли группа материалы по ВСМ в кабмин.
Иванов ранее среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ в Петербург, называл группу "Синара" и "Сбер". О готовности инвестировать в строительство ВСМ в России заявил в июне 2023 года на ПМЭФ-2023 и основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях.
https://1prime.ru/transport/20231115/842278939.html