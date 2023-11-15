МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Варианты финансирования первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург предусматривают привлечение в проект до 580 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) или без этих средств, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. Минтранс заявил о наличии наработок для создания нового Ту-144

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей.

"Внебюджетное финансирование. Варианты есть с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников", — ответил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос о вариантах финансирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

Он подтвердил ранее озвученную стоимость строительства ВСМ в 1,7 триллиона рублей и подчеркнул, что рассматриваются варианты и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, и без них.

"От нуля до 580 миллиардов", — ответил он на уточняющий вопрос о минимальном и максимальном объеме рассматриваемых вариантов с привлечением в проект средств ФНБ.

Ранее была сформирована рабочая группа по ВСМ с участием представителей Минтранса, органов исполнительной власти, организаций, представителей субъектов РФ. Иванов в среду утвердительно ответил на вопрос, передала ли группа материалы по ВСМ в кабмин.

Иванов ранее среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ в Петербург, называл группу "Синара" и "Сбер". О готовности инвестировать в строительство ВСМ в России заявил в июне 2023 года на ПМЭФ-2023 и основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, отметив, что вопрос в условиях.