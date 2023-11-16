ВАРШАВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия может наказать Польшу за блокировку погранпереходов на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на брюссельские источники. Раскрыто, как Польша вредит экономике Украины

"Если польские власти не разрешат вопрос блокирования пограничных переходов с Украиной, то Европейская комиссия может начать в отношении Польши процедуру наказания", — сказано в сообщении.

RMF FM напомнила, что власти Польши, согласно законодательству ЕС обязаны обеспечить свободное передвижение украинских фур на КПП.

По данным радиостанции, некоторые представители ЕК "считают, что польские власти не делают все возможное, чтобы решить проблему и положить конец протестам польских перевозчиков".

"Брюссель явно теряет терпение", — передает RMF FM.

Ранее польские дальнобойщики перекрыли пункты пропуска машин на границе с Украиной и потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и поставок для ВСУ, а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку.