2023-11-16T10:56:32+03:00
2023-11-16T10:56:32+03:00
2023-11-16T10:56:32+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231116/842282038.html
Раскрыт "секрет" преодоления Россией кризиса в транспортной отрасли
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
Современные технологии и прикладная наука помогли транспортной отрасли России выстоять в период ковидных ограничений и санкционного давления, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 16.11.2023
транспорт, бизнес, технологии, новости, минтранс рф, россия, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Современные технологии и прикладная наука помогли транспортной отрасли России выстоять в период ковидных ограничений и санкционного давления, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума "Транспортная неделя — 2023".
"Если год назад для транспортной отрасли стоял вопрос, вообще как справиться со всеми теми кризисами, которые были вызваны разрывом логистических цепочек из-за ковидных ограничений, потом санкционного давления, то сегодня этот вопрос с повестки снят. Отрасль выстояла и смогла справиться", — сказал он.
"Понятно, что это произошло и благодаря управленческим решениям, но очень важно, что это произошло и благодаря применению самых современных технологий. И… без мощной прикладной науки, которая в транспортном комплексе применяется, в принципе эти вызовы преодолеть было бы невозможно", — подчеркнул Баканов.
В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития.