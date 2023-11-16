МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Современные технологии и прикладная наука помогли транспортной отрасли России выстоять в период ковидных ограничений и санкционного давления, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума "Транспортная неделя — 2023". Белоусов оценил прорыв транспортной блокады России

"Если год назад для транспортной отрасли стоял вопрос, вообще как справиться со всеми теми кризисами, которые были вызваны разрывом логистических цепочек из-за ковидных ограничений, потом санкционного давления, то сегодня этот вопрос с повестки снят. Отрасль выстояла и смогла справиться", — сказал он.

"Понятно, что это произошло и благодаря управленческим решениям, но очень важно, что это произошло и благодаря применению самых современных технологий. И… без мощной прикладной науки, которая в транспортном комплексе применяется, в принципе эти вызовы преодолеть было бы невозможно", — подчеркнул Баканов.

В среду первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что задачу прорыва транспортной блокады России в значительной мере можно снять с повестки, заменив ее целями развития.