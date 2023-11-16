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2023
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S7 перезаключила лизинговые контракты на шесть самолетов Boeing
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Авиакомпания "Сибирь" (S7) перезаключила лизинговые контракты на шесть самолетов Boeing, которые ранее Росавиация рекомендовала не выпускать за границу, рассказал журналистам... ПРАЙМ, 16.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, s7, самолеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7) перезаключила лизинговые контракты на шесть самолетов Boeing, которые ранее Росавиация рекомендовала не выпускать за границу, рассказал журналистам гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Евгений Дитрих.
"В настоящий момент перезаключены контракты с S7 на 6 Боингов, а также получена информация от "Ямала" о намерениях вернуть 3 Эйрбаса. Контракты по остальным самолетам находятся на согласовании", — ответил он вопрос журналистов о новых контрактах.
Дитрих отметил, что компания нацелена на оперативное заключение контрактов в российском юридическом поле и рассчитывает, что авиакомпании ускорят этот процесс для безопасных перелетов на всех маршрутах.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что ситуация с иностранными самолетами ГТЛК не повлияет на полеты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.