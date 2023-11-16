МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Сибирь" (S7) перезаключила лизинговые контракты на шесть самолетов Boeing, которые ранее Росавиация рекомендовала не выпускать за границу, рассказал журналистам гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Евгений Дитрих. Авиакомпания S7 увеличила пассажиропоток в августе

"В настоящий момент перезаключены контракты с S7 на 6 Боингов, а также получена информация от "Ямала" о намерениях вернуть 3 Эйрбаса. Контракты по остальным самолетам находятся на согласовании", — ответил он вопрос журналистов о новых контрактах.

Дитрих отметил, что компания нацелена на оперативное заключение контрактов в российском юридическом поле и рассчитывает, что авиакомпании ускорят этот процесс для безопасных перелетов на всех маршрутах.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что ситуация с иностранными самолетами ГТЛК не повлияет на полеты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям.