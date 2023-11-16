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РЖД намерены привлекать на работу иностранцев и осужденных
Транспорт
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РЖД рассматривают возможность трудоустройства граждан из других стран и осужденных к принудительным работам из-за дефицита кадров, заявил глава компании Дмитрий Шаханов. Бизнесмен... ПРАЙМ, 16.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, дефицит кадров, прием на работу
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность трудоустройства граждан из других стран и осужденных к принудительным работам из-за дефицита кадров, заявил глава компании Дмитрий Шаханов.
Бизнесмен 16 ноября выступил на форуме "Транспорт России".
По его словам, компания для сохранения и набора персонала применяет традиционные для бизнеса методы, в том числе, повышение зарплаты и зональные надбавки, но для привлечения персонала дополнительно изучает и другие варианты и нестандартные источники.
"Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным работам, понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реально такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах Забайкальского края и т.д., дополнительный источник покрытия дефицита", — заявил Шаханов.
Кроме того, он рассказал про вариант с привлечением иностранных граждан. По словам гендиректора РЖД, одна из проблем заключается в зарплатах в пересчете на рубли. Однако компания определила конкретно в таких работниках в разрезе конкретных предприятий и начала реализовывать идею более активно, подчеркнул Шаханов.