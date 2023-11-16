МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 20 лучших авиакомпаний для полётов за рубеж из России по итогам прошлого года, первую строчку в нем занял "Аэрофлот", говорится на сайте издания. "Аэрофлот" предложил ввести обмен черными списками авиадебоширов

Уточняется, что с помощью компании "Авиасейлс", сервиса для поиска авиабилетов, издание составило список из 30 самых популярных заграничных направлений для полётов из России и сравнили между собой компании, которые осуществляют эти полеты, по таким параметрам, как средние цены, количество рейсов в неделю и маршрутная сеть.

"В итоговый рейтинг мы отобрали 20 компаний. Лидером рейтинга стал "Аэрофлот" — безоговорочный лидер по масштабу маршрутной сетки и частоте рейсов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что выручка группы "Аэрофлот" в первом полугодии текущего года увеличилась на 40%, до 252,2 миллиарда рублей. А её флот состоит из Airbus А320 Family, Airbus А330, Airbus А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER и по состоянию на 20 октября насчитывал 174 самолета.

Помимо "Аэрофлота" в десятку лучших вошли компании S7 Airlines, "Азимут", Utair, "Победа", Red Wings Airlines, Uzbekistan Airways, Nordwind Airlines, "Россия" и "Уральские авиалинии".

"В лонг-лист рейтинга вошло 38 компаний, из которых 14 были российскими. Иностранные перевозчики в первую очередь были представлены компаниями из бывших советских республик. Дальнее зарубежье представляли пять турецких компаний, две компании из ОАЭ, сербская Air Serbia и израильская El Al Israel Airlines", — добавляется там же.