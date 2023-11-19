МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) в ближайшее время перейдут на единую винную карту и исключительно российские вина, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РЖД планируют запустить медицинский поезд на Дальнем Востоке

ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России. Вагоны-рестораны принадлежат ей, но сама компания пассажиров не кормит, а сдает вагоны-рестораны в аренду другим фирмам. Также у ФПК есть 23 поезда с вагонами-бистро, 8 из них обслуживает сама компания, 15 – оператор питания ООО "НТС".

"Сегодня российское вино составляет более 90% наименований в винных картах наших поездов. В ближайшее время мы увеличим это количество до 100% и введём единую винную карту во всех вагонах-ресторанах и вагонах-бистро", — сообщили в ФПК.

Там добавили, что для соответствия барной карты в вагонах-бистро ожиданиям пассажиров, ФПК постоянно проводит опросы и на их основе пересматривает и расширяет ассортимент продукции.

"Федеральная пассажирская компания" создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования и начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. Компания занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.