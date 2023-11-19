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Хуситы намерены обращаться с экипажем захваченного судна по законам ислама
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Повстанцы из группировки "Ансар Аллах" будут обращаться с экипажем захваченного в Красном море судна по законам ислама, лица без израильского гражданства будут приняты как гости... ПРАЙМ, 19.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Повстанцы из группировки "Ансар Аллах" будут обращаться с экипажем захваченного в Красном море судна по законам ислама, лица без израильского гражданства будут приняты как гости. Об этом заявил РИА Новости член политбюро группировки Хузам аль-Асад.
"Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его", — отметил он.
Ранее источник в Ансар Аллах" подтвердил РИА Новости, что участники движения захватили корабль, вероятно, принадлежащий израильской компании, 25 членов экипажа допросят.
"Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", — сказал аль-Асад.
Источник РИА Новости подчеркивал, что захват Galaxy Leader осуществили ВМС и ВВС хуситов, операция была спланирована заранее.