МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Повстанцы из группировки "Ансар Аллах" будут обращаться с экипажем захваченного в Красном море судна по законам ислама, лица без израильского гражданства будут приняты как гости. Об этом заявил РИА Новости член политбюро группировки Хузам аль-Асад. В России назвали планы Дании на российскую нефть пиратством

"Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его", — отметил он.

Ранее источник в Ансар Аллах" подтвердил РИА Новости, что участники движения захватили корабль, вероятно, принадлежащий израильской компании, 25 членов экипажа допросят.

"Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями. В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям", — сказал аль-Асад.

Источник РИА Новости подчеркивал, что захват Galaxy Leader осуществили ВМС и ВВС хуситов, операция была спланирована заранее.