СТАМБУЛ, 19 ноя — ПРАЙМ. Судно Pallada село на мель у турецкого порта Эрегли, разломилось пополам из-за шторма, еще один корабль подал сигнал бедствия, заявило управление мореходства Минтранса Турции. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

Ранее синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле и других регионах страны на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней.

Как отметили в ведомстве, сухогруз Pallada, плывший под флагом Камеруна, в 10 часов утра по местному времени сел на мель и получил повреждения. Еще одно судно Kafkametler, под флагом Турции, подало сигнал тревоги.

"Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", — подчеркнуло управление.