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Сухогруз разломился пополам у берегов Турции
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Судно Pallada село на мель у турецкого порта Эрегли, разломилось пополам из-за шторма, еще один корабль подал сигнал бедствия, заявило управление мореходства Минтранса Турции... ПРАЙМ, 19.11.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, сухогруз, шторм
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СТАМБУЛ, 19 ноя — ПРАЙМ. Судно Pallada село на мель у турецкого порта Эрегли, разломилось пополам из-за шторма, еще один корабль подал сигнал бедствия, заявило управление мореходства Минтранса Турции.
Ранее синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле и других регионах страны на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней.
Как отметили в ведомстве, сухогруз Pallada, плывший под флагом Камеруна, в 10 часов утра по местному времени сел на мель и получил повреждения. Еще одно судно Kafkametler, под флагом Турции, подало сигнал тревоги.
"Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", — подчеркнуло управление.