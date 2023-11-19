МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Перебои с доставкой ряда товаров начались на Украине из-за блокирования польскими перевозчиками украино-польской границы, пишет украинское издание "Страна". Моравецкий решил сформировать "совершенно иное" правительство Польши

"В Украине из-за проблем с блокировкой польской границы уже начались перебои с доставкой многих товаров… У украинских продавцов товара на складах все меньше: фуры с товаром застряли в очередях на границе, а на это никто не рассчитывал. Так что ассортимент, который есть в наличии, уменьшается буквально с каждым днем. На перебои с доставками жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики", — говорится в статье на сайте издания.

По информации "Страны", задержка в поставках – около недели. При этом возросла стоимость доставки. Кроме того, проблемы с логистикой привели к тому, что за неделю стоимость автомобильного газа возросла на 2 гривны (0,06 доллара – ред.).

"Из-за "непроходных" границ на украинских заправках уже есть дефицит автомобильного газа. Топливо традиционно поступало на Украину через пропускной пункт Ягодин, который сейчас практически заблокирован. Не все поставщики смогли решить проблему, поэтому начались перебои и пошли вверх цены", — приводит издание слова украинского эксперта рынка нефтепродуктов, руководителя агентства "А-95" Сергея Куюна.

По данным "Страны", также есть проблемы с импортом вакцин, усложнилась доставка препаратов.

"Уже в ближайшее время могут начаться перебои с товарами с кодами 1-24 КВЭД. В эту группу входят, кроме прочего, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, овощи, орехи и цитрусовые, готовые пищевые продукты и алкогольные напитки, кондитерские изделия. Как показывает практика, с ними движение сейчас особенно сильно замедлилось. Так, по данным "Укртрансбезопасности", 19 ноября на пункте "Ягодин-Дорогуск" стояло более 520 фур, которые ехали за такой продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну", — пишет издание.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин".

Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.