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Два судна спасли у берегов Турции после шторма
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Экипажи двух кораблей у берегов турецкой провинции Зонгулдак успешно спасли после шторма, одно судно не выходит на связь, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных... ПРАЙМ, 20.11.2023
транспорт, бизнес, новости, турция, судно, шторм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Экипажи двух кораблей у берегов турецкой провинции Зонгулдак успешно спасли после шторма, одно судно не выходит на связь, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).
Ранее синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле и других регионах страны на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней. Основной удар пришелся на побережье Черного моря.
По данным AFAD, три сухогруза, в том числе Pallada и Kafkametler, оказались под угрозой из-за шторма.
"В результате интенсивных спасательных операций были спасены в общей сложности 25 членов экипажей двух судов. Усилия по поиску судна с 12 членами экипажа на борту, с которым оборвалась связь, продолжаются непрерывно", — отметило ведомство.
Управление добавило, что Kafkametler с 12 членами экипажа уже 13 часов не выходит на связь.