МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Украина готовят иски в суды Польши о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска собравшимися там польскими перевозчиками, передает Укринформ, приводя слова вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимира Балина. На Украине начались проблемы с доставкой товаров, пишет СМИ

"Ситуация фактически критическая, и сегодня мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача – как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача – выяснить, кто виноват и кто будет платить за этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", – сообщил он.

По словам Балина, перевозчики уже готовят иски, причем они будут поданы в ближайшее время. "И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам", — добавил он.

Балин уточнил, что к следующему вечеру поступит информация о том, кто и на каких основаниях, по чьим запросам давал разрешения на блокировку границы. "И все это ляжет в основу, – подчеркнул он.

Польские дальнобойщики ранее перекрыли пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной, потребовав восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и поставок для ВСУ. Также они требуют приостановить действие лицензий для украинских компаний, зарегистрированных после февраля 2022 года, и провести их проверку.