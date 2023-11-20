МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство направит миллиард рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Путин поручил направить средства на обеспечение регионов медтранспортом

"В качестве опережающего финансирования мы направим в текущем году миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней. Благодаря чему в Махачкале построят еще одну взлетно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в следующем году модернизируют аэропорт", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что это поспособствует увеличению количества рейсов, и россияне смогут путешествовать с комфортом.

В начале ноября Следственный комитет оценил предварительный ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Однако в пресс-службе главы Дагестана сообщали, что оборудование в международном терминале пострадало незначительно, в терминале внутренних рейсов все сохранено для стабильной работы комплекса.

29 октября в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Из-за беспорядков воздушную гавань временно закрывали.