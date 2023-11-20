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Кабмин направит миллиард на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
Транспорт
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Правительство направит миллиард рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "В качестве опережающего финансирования мы... ПРАЙМ, 20.11.2023
макроэкономика, транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, аэропорт, якутия, дагестан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство направит миллиард рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В качестве опережающего финансирования мы направим в текущем году миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней. Благодаря чему в Махачкале построят еще одну взлетно-посадочную полосу, а в Олёкминске уже в следующем году модернизируют аэропорт", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что это поспособствует увеличению количества рейсов, и россияне смогут путешествовать с комфортом.
В начале ноября Следственный комитет оценил предварительный ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Однако в пресс-службе главы Дагестана сообщали, что оборудование в международном терминале пострадало незначительно, в терминале внутренних рейсов все сохранено для стабильной работы комплекса.
29 октября в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Из-за беспорядков воздушную гавань временно закрывали.