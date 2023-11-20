МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов. Хуснуллин потребовал жестче контролировать закупку общественного транспорта

"На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный", — сказал Путин.

Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. По словам Путина, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

Обновление общественного транспорта обеспечивает работой многотысячные коллективы на производствах, поэтому необходимо сохранять темп, заявил Путин.

"Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", — сказал он.