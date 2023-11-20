НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя — ПРАЙМ. Около 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев получат российские регионы в 2023 году в рамках механизмов поддержки, сообщил президент РФ Владимир Путин. В Минтрансе рассказали о планах обеспечить регионы транспортом

"В рамках всех этих механизмов до конца текущего года накопительным итогом в регионы поступит порядка 5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев. Часть этой техники субъекты федерации получают сегодня. Еще 3 тысячи автобусов за счет специальных казначейских кредитов должно быть поставлено в первом квартале 2024 года", — сообщил Путин.

В понедельник он по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.

Чтобы помочь регионам с обновлением общественного транспорта, были задействованы новые механизмы финансовой поддержки — специальные казначейские кредиты, напомнил президент. Он уточнил, что на эти цели выделено 50 миллиардов рублей, около 3 тысяч автобусов передается регионам за счет этих средств и в текущем году. Кроме того, для обновления парка широко используются механизмы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния, субсидируются проекты по развитию городского наземного электрического транспорта, отметил Путин.

Ежегодное ритмичное обновление техники и "снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране" президент назвал одним из приоритетов развития пассажирских перевозок.