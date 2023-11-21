МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сертификата разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. Сотрудники "Победы" могут "на глаз" определить поддельный рюкзак лоукостера

"ООО "Авиакомпания "Победа"… ФАВТ-Р-79 приостановлено с 10.11.2023", — говорится на сайте.

Росавиация сообщала в январе, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.