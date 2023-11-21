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Сертификат разработчика авиатехники "Победы" приостановлен
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Сертификата разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации. "ООО "Авиакомпания "Победа"… ФАВТ-Р-79... ПРАЙМ, 21.11.2023
транспорт, бизнес, новости, авиакомпания победа, росавиация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сертификата разработчика авиатехники у лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приостановлен, сообщается на сайте Росавиации.
"ООО "Авиакомпания "Победа"… ФАВТ-Р-79 приостановлено с 10.11.2023", — говорится на сайте.
Росавиация сообщала в январе, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") получил сертификат разработчика авиатехники. Аналогичные сертификаты были выданы ряду российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.