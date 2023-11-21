ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — ПРАЙМ. Владивостокский морской торговый порт (входит в Fesco) отмечает рост контейнерооборота с Китаем, с начала года экспорт TEU в КНР вырос на 31%, импорт – на 39% к показателям прошлого года, сообщил ВМТП в своем Telegram-канале. Fesco и РЖД повысят пропускную способность Владивостокского морского порта

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день 68% всего внешнеторгового оборота ВМТП приходится на порты Китая.

"С начала этого года ВМТП экспортировал в Китай почти 230 тысяч TEU и импортировал более 153 тысяч TEU – это на 31 и 39% выше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении компании.

Владивостокский морской торговый порт является крупнейшим транспортно-логистическим хабом России на Дальнем Востоке. Помимо Китая, грузы отправляются в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Ей, помимо ВМТП, принадлежат железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс" и оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 135 тысяч TEU.