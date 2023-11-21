МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" возглавил рейтинг авиакомпаний для полетов за рубеж из России

"Аэрофлот" выполнит 23 декабря ретрорейс SU1696/1697 Москва — Калининград — Москва. Он станет завершающим в уникальной серии полетов, посвященных 100-летию "Аэрофлота", — говорится в сообщении.

Бортпроводники выполнят рейс в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. В полете можно будет попробовать питание, разработанное по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки со вкусом детства. В бизнес-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом.

Все авиапутешественники получат подарки: сертификаты и коллекционные значки, сладкий сюрприз от партнера "Аэрофлота" и плейлист авиапутешественника от стримингового сервиса.

В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила полеты в стиле ретро в Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.