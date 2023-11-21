2023-11-21T09:57:23+03:00
2023-11-21T09:57:23+03:00
2023-11-21T09:57:23+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231121/842318738.html
"Аэрофлот" выполнит ретрорейс в Калининград в честь 100-летия компании
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот"... ПРАЙМ, 21.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, калининград
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/76/839197671.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/76/839197671.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/74/839197447.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/74/839197447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/74/839197445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/74/839197445.jpg
https://1prime.ru/transport/20231116/842287422.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 23 декабря выполнит ретрорейс в Калининград, посвященный 100-летию авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" выполнит 23 декабря ретрорейс SU1696/1697 Москва — Калининград — Москва. Он станет завершающим в уникальной серии полетов, посвященных 100-летию "Аэрофлота", — говорится в сообщении.
Бортпроводники выполнят рейс в униформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. В полете можно будет попробовать питание, разработанное по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки со вкусом детства. В бизнес-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом.
Все авиапутешественники получат подарки: сертификаты и коллекционные значки, сладкий сюрприз от партнера "Аэрофлота" и плейлист авиапутешественника от стримингового сервиса.
В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила полеты в стиле ретро в Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток.