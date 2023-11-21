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В РЖД утвердили ряд скидок к грузовым тарифам
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Правление РЖД утвердило ряд скидок к грузовым тарифам, в том числе на экспортные перевозки зерна по одной из веток международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщила... ПРАЙМ, 21.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило ряд скидок к грузовым тарифам, в том числе на экспортные перевозки зерна по одной из веток международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщила компания.
"Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов. Так, скидка 8,9% установлена на экспортные перевозки зерна по восточной ветке МТК "Север-Юг" – через погранпереходы с Казахстаном и далее через Туркменистан в Иран. Воспользоваться предложением можно до 30 июня следующего года", — говорится в сообщении.
С 1 января 2024 года и до конца 2026 года вводится скидка 12,8% на перевозки глинозема с Дальнего Востока на станции Красноярской и Восточно-Сибирской железных дорог. "Это решение позволит обеспечить обратной загрузкой порожние полувагоны после их выгрузки в восточных портах", — поясняют РЖД.
Список станций, для которых действует установленная в 2021 году 50-процентная преференция на перевозки рефконтейнеров, пополнила станция "Войновка" в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
"А введенная ранее скидка 33,75% на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока на станции Московской железной дороги теперь распространяется на отправки со станции "Блюхер", — пишут РЖД.