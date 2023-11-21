ВАРШАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Польское правительство само виновато в остром конфликте вокруг украинских перевозчиков, не отстояло права своих граждан, передает радиостанция RMF FM. Польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, разделить очереди пустых и загруженных авто, а также приостановить действие лицензий для созданных в пошлом году на Украине фирм и проверить их.

"Польские власти проголосовали в Брюсселе за соглашение ЕС с Украиной об отмене разрешений для украинских перевозчиков и за его продление до июня 2024 года. Речь идет о соглашении о дорожных перевозках грузов между ЕС и Украиной, заключенном в июне 2022 года и продленном в марте до июня следующего года", — говорится в сообщении.

Согласно документам, которые приводит радиостанция, 2 февраля 2023 года Еврокомиссия предложила продлить соглашение от 2022 года, которое либерализовало автомобильные перевозки с Украиной. Предложение окончательно было принято без обсуждения 8-9 марта министрами Евросоюза на совете по правосудию. Как отмечает RMF FM, представители Варшавы за этот период могли "попытаться что-то сделать в Брюсселе для польских перевозчиков".