МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Новые люди" направили на отзыв в правительство России законопроект, который предусматривает скидку в 50 процентов для лиц, оплативших штраф за неправильную платную парковку в течение 20 дней, сообщают РИА Новости. Правительство поддержало штрафы за пьяное вождение электросамокатов

Отмечается, что инициаторами проекта выступили лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.

"Для восполнения указанного пробела проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений в часть 13 статьи 32.2 КоАП РФ, предусматривающих распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", — сказано в пояснительной записке.

Подчеркивается, что скидка предоставится, если штраф уплатят в первые две недели. При этом, льгота не распространится на штрафы за просрочку платной парковки, которые сегодня находятся в ведении регионов.

Как отмечает Даванков, водители часто получают подобные штрафы из-за большого количества камер. В случае одобрения инициативы, по его словам, люди будут охотнее погашать задолженности.